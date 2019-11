Rode Duivels Leandro Trossard en Nacer Chadli zijn out voor duel met Rusland

Bondscoach Roberto Martinez kan zaterdagavond (18u Belgische tijd) in het Krestovskistadion van Sint-Petersburg niet rekenen op Leandro Trossard en Nacer Chadli voor de EK-kwalificatiematch tegen Rusland. Dinsdag is Trossard er ook al zeker niet bij in het Koning Boudewijnstadion, wanneer de Belgen het opnemen tegen Cyprus.

“Leandro Trossard en Nacer Chadli zijn niet met ons naar Rusland afgereisd”, zo meldt het Twitteraccount van de Rode Duivels vrijdag. “Nacer was niet helemaal fit en sluit maandag opnieuw aan bij de groep. Leandro is out voor de twee komende wedstrijden.”

Trossard ontbrak donderdag op training, nadat hij woensdag nog voor het einde van de oefensessie het trainingsveld had verlaten. Chadli trainde wel mee, maar had de voorbije weken last van enkele kwaaltjes.

Tussen Rusland en België staat er een rechtstreeks duel om de groepswinst op het programma, op de voorlaatste speeldag in groep I van de EK-kwalificaties. De Rode Duivels kunnen in Sint-Petersburg al groepswinnaar worden, op voorwaarde dat ze minstens een punt pakken. Op de slotspeeldag kunnen de Russen die achterstand dan niet meer goedmaken, aangezien het onderlinge resultaat in het voordeel van de Belgen is. Beide landen zijn intussen wel al geplaatst voor EURO 2020.

Op de laatste speeldag moet komende week dinsdag tegen Cyprus een misstap vermeden worden, om het reekshoofdstatuut van eind deze maand bij de loting in Boekarest niet in gevaar te brengen. Enkel de beste zes groepswinnaars worden immers reekshoofd en de onderverdeling gebeurt voor het eerst met een ranking op basis van de prestaties in deze kwalificatieperiode. Bij een gelijke stand in deze ranking is het doelsaldo doorslaggevend.