Slachtoffers van aanslagen Zaventem en Brussel trekken nogmaals aan alarmbel

Life4Brussels, een organisatie die 196 slachtoffers van de terreuraanslagen van 22 maart 2016 vertegenwoordigt, trekt opnieuw aan de alarmbel over de behandeling van die slachtoffers door de Belgische overheden en de verzekeringsmaatschappijen. Van de beloftes die na de aanslag gedaan werden en de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie is maar bitter weinig in huis gekomen en in de aanloop naar het proces over de aanslagen dreigt de situatie alleen maar schrijnender te worden. “Deze mensen dreigen een derde keer slachtoffer te worden”, zegt Valérie Gérard, advocate en woordvoerster van Life4Brussels.