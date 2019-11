Wereldwijde schuldenberg op nieuw record van 250.000 miljard dollar

De wereldwijde schuldenberg blijft maar aandikken. Tijdens de eerste helft van 2019 steeg die tot een nieuw record van 250.000 miljard dollar, zo berekende het Amerikaanse Institute of International Finance (IFF). Het nieuwe recordbedrag komt overeen met 240 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp) of het totaal aan geproduceerde goederen en diensten in de wereld.