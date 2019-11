Kolderbos

Genk - De tweede helft van team 3 uit de Europaschool bezocht de bieb met enkele ouders.

We luisterden in het verteltheater naar een spannend verhaal. Daar werden we met de leesmicroben besmet! Op de grond zochten we via raadsels de juiste stickers. We volgden verschillende paden en vonden de juiste antwoorden.