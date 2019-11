Kersvers mama Astrid Coppens: “Ik heb getwijfeld over borstvoeding, en nu ben ik zo gelukkig”

Ze wil over niemand een oordeel vellen, maar ze wil wel van de daken schreeuwen dat het de moeite loont: door de moeilijke eerste weken heen bijten en toch borstvoeding geven. In Nieuwsblad Magazine geeft Astrid Coppens zaterdag haar eerste grote interview als mama van Billie-Ray: “Ik heb zelf heel hard getwijfeld, maar dat ik dat kindje al vier maanden in leven houd, dat is toch pure magie?”