Schattige video van ruige vaders die ballet dansen met hun dochter wil taboe doorbreken

Erin Lee, oprichtster van de Echappe dansschool in het Amerikaanse Philadelphia, laat vaders met hun dochters ballet dansen. Lee wil met dit soort danslessen het stereotype over vaders doorbreken.

‘De meisjes fleuren op wanneer ze hun vader kunnen helpen de oefeningen correct uit te voeren.’ De video werd al honderdduizenden keren bekeken en werd onder andere geprezen door de Amerikaanse actrice Jennifer Garner.

‘Dit is een Afro-Amerikaanse dansschool en we zijn hier graag omdat veel van onze vaders gestigmatiseerd zijn. Je kijkt naar hen en hebt niet meteen de indruk dat ze goede vaders zijn, omdat ze er ruig uitzien, maar dat is helemaal niet het geval. Het is heel goed dat we zo de gedachten van mensen een beetje kunnen veranderen.’ Vertelde Lee aan de BBC.

