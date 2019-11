Haartrend: een dot op je hoofd

Hij is praktisch, edgy én glamoureus: de topknot - een dot bovenop je hoofd - is terug van nooit helemaal weggeweest. Modellen pronken ermee op de catwalk, sterren op de rode loper. En jij straks misschien ook, want je maakt het kapsel letterlijk in een handomdraai.

Dames die van yoga houden, binden hun haar weleens samen bovenop het hoofd om alle houdingen praktisch te kunnen uitvoeren. Het kapsel heeft ook een religieuze connotatie en komt vaak voor in het Sikhisme en het Boeddhisme.

De laatste jaren komt de stijl ook steeds vaker voor in de modewereld. Op de catwalk van Chanel, bijvoorbeeld. Daarop defileerden vorig jaar 77 van de 81 modellen met een warrige topknot in de nieuwste kleding van het merk. Volgens de haarstylist van dienst was het kapsel een eerbetoon aan de modellen zelf, die hun lokken vaak op hun hoofd samenbinden met een elastiekje na een show.

Verwar de haarstijl in geen geval met de klassieke ballerinadot of de chignon. In tegenstelling tot die opsteekkapsels, in de topknot volledig zichtbaar vanaf de voorkant. Je kunt er stijlgewijs verschillende kanten mee uit. Kam het haar op het hoofd wel steeds strak naar achteren. De dot zelf kan glad gestyled worden voor een minimalistisch effect of warrig voor meer nonchalance. Als je twee strengen haar langs je gezicht laat vallen, dragen ze bij tot de meer ongedwongen look.

Foto: Isopix / Catwalkpictures

Zo maak je de perfecte topknot volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt, met een vlecht op het achterhoofd een romantische toets.

1. Verdeel de lokken in drie gelijke secties.

2. Zet de linkse en rechtse haarpartij vast met schuivertjes. Kam de middenste goed door.

3. Verstuif wat droogshampoo, dat maakt het haar stugger en makkelijker om mee te werken.

4. Houd je hoofd ondersteboven, neem drie strengen uit de middenste haarpartij en vlecht in.

5. Maak de vlecht bovenop het hoofd vast met een elastiekje, zodat je een staart krijgt.

6. Verstuif lak en strijk eigenzinnige haartjes glad met de bus haarlak. Handig, want ze blijven niet aan het metaal kleven.

7. Maak het haar aan de zijkanten los en kam naar boven toe.

8. Trek de staart en de rest van de lokken door de opening van een haarmoesje.

9. Toupeer de haren een beetje en modelleer over het moesje.

10. Plaats een elastiek over het moesje – zo zal het kapsel niet verschuiven.

11. Maak een dunne vlecht met de losse haartjes en draai rond het moesje.

12. Zet vast met schuivertjes.