Ongezien: paniekerig everzwijn beukt zeven ramen in bij bedrijf

Oudsbergen -

Een everzwijn heeft vrijdagochtend een grote ravage aangericht in de kantoren van Ellimetal in Ellikom. Het beest beukte zeven grote vensters in en sloeg uiteindelijk op de vlucht in de richting van de Reppelse bossen. “Dit everzwijn was duidelijk in paniek als gevolg van de drukjachten”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum.