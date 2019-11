Pelt -

Bij de politie is donderdagvoormiddag een inbraak in een huis op de Leopoldlaan in Overpelt gemeld. Het huis is al een tijdje onbewoond. Het waren de kinderen die de inbraak in het ouderlijk huis vaststelden. Het is al de zevende keer sinds 15 augustus dat er in het pand wordt ingebroken. Wat er werd meegenomen, is niet bekendgemaakt.