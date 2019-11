Hasselt -

Bij de politie is vrijdagnamiddag een noodoproep binnengekomen van een massale vechtpartij in een sociale woning op de Kuringersteenweg. In een huis in de buurt van een nachtwinkel was een groepje mannen en vrouwen slaags geraakt. De politie rukte met de grote middelen uit om de gemoederen te bedaren. Meer informatie en of er iemand gewond raakte, is nog niet bekend.