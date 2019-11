Zeldzaam: zoon en dochter Michael Jackson verschijnen samen

Paris, de dochter van wijlen popkoning Michael Jackson, is samen in het openbaar verschenen met zijn zoon Prince Michael. Het is heel uitzonderlijk dat kinderen van de artiest samen opduiken.

Paris Jackson (21) is vaak te gast op allerlei defilés en feestjes, maar haar broers Prince Jackson (22) en Blanket (17) laten zich veel minder vaak zien. Op het evenement ‘60 Years of Motown’, georganiseerd door de Ryan Gordy Foundation in het Waldorf Astoria in Beverly Hills, was dat anders. Paris en Prince wandelden hand in hand op de rode loper.

Foto: AFP

Zij droeg een dramatische bustierjurk van het Britse label Alexander McQueen, hij droeg een glimmens zwart pak met Victoriaanse accenten. Diezelfde avond gaven de twee nog een speech aan de aanwezigen. Ook Paris haar vriend, artiest Gabriel Glenn, was van de partij. Van Blanket, de jongste zoon van de in 2009 Michael Jackson en Debbie Rowe, was geen spoor te bekennen.