Steeds meer is te merken dat de toon rond het toekomstig asielcentrum op sociale media verandert. Dat is ook de mening van een aantal Bilzenaren die als ‘Warm Bilzen’ vanavond (vrijdag) om 19 uur een warme boodschap willen verspreiden.

“Zonder politieke kleur, zonder voor of tegen een asielcentrum, maar wel een duidelijke stem tegen haat en geweld. Want die negatieve toon is niet ons Bilzen. We roepen iedereen op om straks met witte ...