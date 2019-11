Vader gooit 5-jarig kind door raam van eerste verdieping, moeder komt niet tussen: beide ouders veroordeeld

Een koppel uit Grâce-Hollogne is vrijdag veroordeeld tot een autonome probatiestraf voor het mishandelen van hun 5-jarige kind. Dat wil zeggen dat beide ouders zich moeten houden aan bepaalde voorwaarden. Doen ze dat niet, dan krijgen ze twaalf maanden cel. De vader sloeg het kind en had het ook door het venster gegooid vanop de eerste verdieping. De moeder was haar zoon niet ter hulp gekomen.