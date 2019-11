Bar als ode aan chocolademousse opent in Parijs

Leuk nieuws voor liefhebbers van chocomousse: in Parijs heeft een bar, volledig aan het dessert gewijd, de deuren geopend. De nieuwe hotspot vind je pal op de bekende boulevard Champs-Elysées.

Het initiatief komt van de Franse chocolatier Chapon, die al drie winkels heeft in de lichtstad. Deze vierde winkel staat volledig in het tegen van chocolademousse. Je kunt er vijf verschillende mousses, gemaakt op basis van vijf verschillende cacaobonen, proeven. Deze zijn afkomstig uit Ecuador, Madagaskar, Venezuela en Peru en geven een andere smaakbeleving.

Place to be: begeef je naar de ingang van de winkel van Monoprix op de Champs-Elysées, nummer 52. Bij het binnenkomen zie je de kiosk met de naam ‘Le bar à mousses au chocolats’. Daaraan kun je aanschuiven voor een potje tussen 150 en 400 gram lekkers. Ter plekke opeten mag, maar je kunt het ook meenemen naar je hotelkamer. Of een rustig plekje langs de Seine zoeken om te smullen.