Twee Albanese babybeertjes worden zondag in het Natuurhulpcentrum verwacht. De twee werden donderdag op transport gezet en zitten intussen al in Italië.

Eind augustus bereikte Sil en co het nieuws dat twee heel jonge beertjes in zeer slechte omstandigheden in een in elkaar geknutselde kooi leefden. De twee waren van de moeder gescheiden bij de aanleg ...