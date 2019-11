Kerstreclame van Brits warenhuis John Lewis doet weer harten smelten

De jaarlijkse kerstreclame ven het Britse luxewarenhuis John Lewis raakt weer een gevoelige snaar. Vorig jaar was dat uitzonderlijk anders, want toen stond de spot in het teken van Elton John zijn carrière en vonden velen dat het niet veel met Kerstmis te maken had.

In de nieuwste reclamecampagne maken we kennis met het tienjarige meisje Ava en babydraakje Edgar. Het leven voor Edgar is niet makkelijk. Als hij blij is, spuwt hij vuur uit zijn neusgaten. Dat leidt tot enkele onfortuinlijke situaties in het historische sprookjesdorp waar ze wonen. Hij laat een sneeuwman en ijspiste smelten en de kerstboom vat vuur tijdens de grote onthulling. Het dorp is boos omdat Edgar - overal waar hij komt - roet in het eten strooit.

De babydraak wordt ontroostbaar en sluit zich op in zijn huisje… tot Ava komt aankloppen omdat ze een idee heeft. Ze beseft net dat hij met zijn vuur kan helpen om een traditionele kerstpudding te flamberen. De twee maatjes trekken naar dorpsgenoten die aan een feestmaal bezig zijn om daar zijn kunst te demonstreren, die op groot applaus wordt onthaald. Edgar hoort er weer bij. “Toon dat je om hen geeft”, luidt de slogan van de nieuwste campagne op de tonen van Bastille’s nummer ‘Can’t Fight This Feeling’.

Elton John

Vorig jaar stond de kerstcampagne van John Lewis, dat nauw samenwerkt met de Britse winkelketen Waitrose, in het teken van Elton John en zijn piano. Toen vonden veel trouwe fans van het warenhuis en de jaarlijkse kerstspot dat de focus te veel op de carrière van de zanger lag, in plaats van op de sfeer en de gezelligheid van Kerstmis.