Brand in Genks bedrijf: 40 mensen geëvacueerd

Genk -

De brandweer is voormiddag opgeroepen voor een brand bij het bedrijf Autoneum op de Oosterring. Er was brand ontstaan in de afzuiging op het dak van een bedrijfshal. De bedrijfsbrandweer begon al te blussen in afwachting van de brandweerpost Genk. De ongeveer 40 mensen die in de hal aan het werk waren, werden uit voorzorg even geëvacueerd. De brandweermannen hadden het vuur snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de afzuiging en een deeltje van het dak. Een ambulance werd ter plaatse gestuurd omdat er twee mensen last hadden nadat ze teveel rook hadden ingeademd.