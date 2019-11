New York Knicks pakken volle buit tegen Dallas, George (LA Clippers) verliest bij debuut

De New York Knicks hebben donderdag in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) nipt de volle buit veroverd tegen Dallas (106-103). Paul George ging bij zijn debuut met de LA Clippers ten onder tegen New Orleans (132-127).

Marcus Morris Sr. blonk uit bij New York met twintig punten, en ook Julius Randle (17 ptn) was goed bij schot. Aan de overzijde volstonden de 33 punten van Luka Doncic niet. Kristaps Porzingis, met een verleden bij de Knicks, werd bij zijn terugkeer naar Madison Square Garden door de thuisfans uitgefloten. De Let was toch nog goed voor twintig punten, maar kon de nederlaag niet afwenden.

Paul George, die deze zomer Oklahoma ruilde voor de Los Angeles Clippers, miste zijn seizoensstart met een schouderblessure, maar vierde tegen New Orleans zijn terugkeer. George was goed voor 33 punten, maar moest de zege (132-127) toch aan de Pelicans laten. Jrue Holiday was in het winnende kamp de uitblinker met 36 punten.

Uitslagen

Denver - Brooklyn 101 - 93

New York - Dallas 106 - 103

Phoenix - Atlanta 128 - 112

Milwaukee - Chicago 124 - 115

New Orleans - LA Clippers 132 - 127

Cleveland - Miami 97 - 108