Neos Oudsbergen bezoekt het Plot in Genk

Oudsbergen - Met 21 leden bracht Neos Oudsbergen een bezoek aan het Plot, het opleidingscentrum voor politie en brandweer in Genk.

Tijdens een meer dan twee uur durende uiteenzetting kregen we meer te horen over diefstal- en brandpreventie. Hierbij werden heel wat vragen gesteld en die kregen een duidelijk antwoord. Onder de pauze genoten we van een tas koffie en een stuk vlaai. Na de uiteenzetting brachten we nog een bezoek aan het oefenterrein, waar we konden zien welke materialen gebruikt worden voor het oefenen van brandweertechnieken. Nadien kregen we een pakketje aangeboden met een rookmelder en verder heel wat informatie met preventietips tegen brand en diefstal. Het was een heel interessante en leerrijke namiddag.