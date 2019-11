Gezinsbond Kortessem neemt een nieuwe start

Kortessem - Of we nu praten over Vliermaal, Vliermaalroot, Guigoven, Wintershoven of Kortessem. In ieder van deze deelgemeenten kende de werking van de Gezinsbond een geschiedenis die bijna 100 jaar teruggaat. Wie denkt niet terug aan de poppenkasten en optredens van destijds, stuk voor stuk nostalgie.

Enige tijd geleden hebben nieuwe vrijwilligers de fakkel overgenomen van deze Gezinsbond. Er werd gekozen voor één werking voor Groot-Kortessem met in ieder dorp een vertegenwoordiging. De Gezinsbond gaat met deze nieuwe en jonge ploeg volop inzetten op gezinnen en kinderen. Men gaat voluit voor een babysitdienst, een groot Sinterklaasfeest, een tweedehandsbeurs, een seniorenwerking met een heuse gezelschapsdienst als hulp in de mantelzorg, wandelingen en fietstochten. Teveel om op te noemen.

De nieuwe ploeg van vrijwilligers bestaat uit Ann Knapen (Kortessem), Dorien Caproens (Zammelen), Jan-Martijn Van der Straeten (Guigoven), Marie-Jeanne Ketelslegers (Vliermaal), Steffi Philtjens (Kortessem/Wintershoven) en Wendy Gielen (Vliermaal).

Ben je gemotiveerd en geïnteresseerd om je schouders mee onder dit project te zetten stuur ons dan een mail met jou contactgegevens en we nodigen je uit op onze volgende vergadering.

Wil je meer weten over de voordelen van de Gezinsbond kijk dan zeker eens op www.gezinsbond.be of www.gezinsbondlimburg.be.

Wens je op de hoogte te blijven van onze activiteiten, bekijk dan zeker onze facebookpagina of stuur ons een mailtje.

De Gezinsbond Kortessem is te bereiken via :

- Het bondssecretariaat: Loostraat 76, 3724 Vliermaal

- Tel: 012/23.88.28 of 0496/04.45.18 (Bij Marie-Jeanne)

- Mail: gezinsbondkortessem@gmail.com

- Facebook : https://www.facebook.com/Gezinsbond-Kortessem-100476138011495/

Noteer alvast 01/12/2019 in je agenda voor het Sinterklaasfeest in het Vlierhof in Vliermaal.