Nieuwe parkeerplaatsen in het Thorpark

Genk - Tegen het einde van het jaar zijn wellicht de 450 bijkomende parkeerplaatsen klaar in het parkeergebouw dat momenteel opgetrokken wordt op het Thorpark. Dat dit geen overbodige luxe is werd recent nog maar eens bewezen.

Je voelde het zo aankomen. Het zou niet eenvoudig zijn om voor de midweekwedstrijden van KRC tegen Napels, Liverpool en Salzburg een parkeerplaats te vinden binnen redelijke loopafstand. Want 's avonds staan de parkings in de buurt vol met de auto's van leerlingen die op de T²-campus cursussen volgen.

Als KRC volgend jaar opnieuw midweekwedstrijden speelt zal zeker al een stukje van het probleem opgelost zijn want dan is het nieuwe parkeergebouw klaar dat momenteel gebouwd wordt net tegenover het gebouw waar de cursussen van VDAB, Syntra en Technisch Onderwijs plaatsvinden. Bouwheer is het Genkse Autonoom Gemeentebedrijf en de cvba T² is cofinancier. De parking wordt gebouwd door de tijdelijke vereniging van de aannemers Houben en Strabag.

De meeste nieuwe vestigingen in het Thorpark hebben hun eigen parking, meestal ondergronds. In de omgeving van de T²-campus werd echter geopteerd voor een parkeergebouw. Alles laat immers voorzien dat vroeg of laat de technologie en de zelfrijdende wagens het parkeerprobleem zullen oplossen. Op dat ogenblik is dit goedgelegen parkeergebouw perfect recycleerbaar voor andere doeleinden. Net zoals op C-mine zal het gebruik voor de bezoeker gratis zijn.