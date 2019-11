Project Gahate opent tweede gezondheidscentrum in Nepal

Genk - Het was feest in Mangsima, in het arme Oosten van Nepal. Daar werd immers een nieuw gezondheidscentrum geopend dankzij de inbreng van het Limburgse Gahatecomité.

Twee Genkenaren, Hilde en Werner Vanhie samen met Viviane uit Houthalen en Rik uit Oudsbergen zijn de drijvende krachten achter het Comité Gahate-Nepal. Vijf jaar geleden bouwde dit Comité reeds een eerste gezondheidscentrum in Gahate in het Oosten van Nepal. Dat was zo'n succes dat een vervolg niet kon uitblijven.

Een eind hogerop in de bergen, aan de voet van de Himalaya, ligt Mangsima, een afgelegen en uitgestrekt dorp met zo'n 3.000 inwoners in een moeilijk bereikbare streek. In de hele omtrek ontbreken zowat alle voorzieningen zoals elektriciteit en watertoevoer. Het meest in het oog sprong echter het ontbreken van elke medische voorziening.

Op vraag van de bewoners besloot het Comité Gahate ook daar een medisch centrum te bouwen. Dankzij de middelen die het Comité in Genk en omstreken verzamelde werd deze droom werkelijkheid. Op 17 oktober kon het medisch centrum geopend worden. Dat gebeurde onder massale belangstelling en tot grote tevredenheid van de bewoners.

En hoeft het gezegd: de initiatiefnemers werden letterlijk en figuurlijk in de bloemen gezet.