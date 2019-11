Mathilde schaamt zich niet meer voor bril

Koningin Mathilde (46) heeft zich voor het eerst in het openbaar getoond met een bril. Op bezoek in een secundaire school in de provincie Luxemburg moest ze zich daarmee behelpen toen ze fragmenten uit boeken van Belgische auteurs voordroeg aan leerlingen uit het tweede middelbaar. Met deze en andere activiteiten moedigt ze kinderen en volwassenen aan om vaker (voor) te lezen.