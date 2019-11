Extra gemeenteraad in Voeren duurde drie minuutjes

Voeren -

De gemeenteraad, met één enkel punt op de agenda, werd donderdagavond op een drafje afgehandeld. Burgemeester Broers had de gemeenteraad bij ‘hoogdringendheid’ samengeroepen omdat er geen consensus was op het schepencollege van 7 november. Het betrof de goedkeuring van het lastenkohier voor de openbare verkoop van gemeentegebouwen (vroegere school en aangrenzende woning) in Remersdaal-Dorp 10+12.