Marieke Vervoort wordt allereerste ereburger van Diest

De stad Diest zal Marieke Vervoort, die op 22 oktober overleed, postuum ereburger maken. Dat zegt burgemeester Christophe De Graef (Open Vld) donderdagavond in een gesprek met de regionale zender ROBtv. Het stadsbestuur overweegt ook een standbeeld of een andere manier om de rolstoelatlete te gedenken.

Vervoort boekte haar grootste successen op de paralympische spelen in Londen in 2012 en in Rio in 2016, waar ze respectevelijk goud en zilver, en zilver en brons behaalde. Ze leed echter aan een ongeneeslijke ...