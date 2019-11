Quizvraag: wanneer was de laatste keer dat de Rode Duivels een wedstrijd met inzet speelden zonder Kompany, Vertonghen én Vermaelen? Kleine hint: nationaal trauma. Correct: Wales - België (3-1) op het EK 2016. Hangt ons op het volgende EK eenzelfde scenario boven het hoofd? Is onze oude (en stilaan versleten) verdediging een probleem aan het worden? Het examen van de vertimmerde defensie in Rusland moet Martinez wijzer maken.