Rafael Nadal (33) probeert vrijdag in Londen de halve finales van de Masters te bereiken. Al vijftien keer stond hij op het kampioenenbal, nooit won hij. De reden: zijn lijf sputterde vaak tegen op het einde van het seizoen. En dan moet hij volgende week in de Davis Cup in Madrid nog toveren met zijn racket, als dé publiekstrekker.