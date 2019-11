Maarten uit ‘Down the road’ overtreft Balthasar Boma in ‘De slimste mens’

Oliver Naesen (29) maakte vanavond zijn opwachting in De slimste mens. Quizmaster Erik Van Looy kwam te weten dat de wielrenner al heel wat aanrijdingen met dieren had en dat het wiel zijn favoriete uitvinding is. Maar de show werd vanavond gestolen door Maarten uit Down the road, die een voortreffelijke Balthasar Boma-imitatie liet zien.