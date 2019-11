De afdeling Voeding en Diensten van het ACV blaast de actie af die gepland stond om 11 uur voor de Hasseltse McDonald’s. De vakbond wilde aanklagen dat er geen sociaal overleg mogelijk is in de fastfoodsector, maar de eigenaar staat inmiddels open voor een gesprek.

Normaal gesproken zou ACV Voeding en Diensten op vrijdag om 11 uur een protestactie houden voor het filiaal van McDonald’s in de Schampbergstraat in Hasselt. “Dat kadert in een grotere campagne die gericht ...