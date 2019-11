In een middelbare school in het zuiden van Californië heeft donderdagochtend omstreeks 8 uur lokale tijd een schietpartij plaatsgevonden. Dat meldt de lokale politie op twitter. Er zouden twee doden en meerdere gewonden zijn.

Alle scholen in het Californische William S. Hart-district zijn vanochtend (lokale tijd) in lockdown gegaan door een schietpartij in de Saugus middelbare school. De lokale sheriffs zochten naar een Aziatische ...