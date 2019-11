VRT-journalist Riadh Bahri trouwt met een Hasselaar: “Ik wist het meteen”

Een gloednieuwe prijs voor de openlijke manier waarop hij over zijn depressie babbelt én een huwelijksaanzoek aan zijn Hasseltse vriend. Na een donkere periode gaat het goed met ‘Het Journaal’-gezicht Riadh Bahri (31). Niet dat hij is gestopt met nadenken over de dingen. “Ik heb geleerd dat degene die het luidste lacht, vaak het ongelukkigst is.”