ACOD Onderwijs wil een gratis gezonde maaltijd voor alle schoolgaande jeugd. De socialistische vakbond reageert daarmee op de forse toename van kinderarmoede. Na rondvraag bij de Limburgse OCMW's én Kind en Gezin blijkt dat de kansarmoede bij kinderen in tien jaar tijd met meer dan 30 procent is toegenomen. Lege boterhamdozen tot gevolg. Als de regering pleit voor excellent onderwijs, dan zorgt ze beter eerst voor eten in de scholen, zegt Yves Vannijlen van ACOD Onderwijs limburg.