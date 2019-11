Hasselt -

Een positieve speekseltest afleggen terwijl je helemaal geen drugs hebt gebruikt. Het overkwam de 45-jarige Fabio Nijssen na een verkeerscontrole in Hasselt. Verongelijkt onderging de Hasselaar op eigen initiatief een urine-en bloedtest in het ziekenhuis. Zijn urinestaal bleek geen sporen van drugs te bevatten. Hij stapte naar de rechtbank. Nog geen 24 uur na de controle had de man zijn rijbewijs weer terug.