In de Limburgse muziekscene gaat het hard voor de Goeie Jongens. Het Genkse rapperscollectief speelt morgen zijn eerste clubshow in de Hasseltse Muziekodroom. En deze is meteen uitverkocht. Wat een eenmalig project moest worden voor Genk on Stage is nu uitgedraaid op een langetermijnverhaal. De Goeie Jongens zijn klaar om na Limburg nu ook de rest van Vlaanderen te veroveren.