Wernimont en De Broeder blijven na derde avond op kop in Toekomstzesdaagse, baanrecord voor ander Belgisch koppel

Nicolas Wernimont en Maxwell De Broeder zijn na drie avonden nog steeds de leiders in de Toekomstzesdaagse in Gent. Zij totaliseerden 52 punten. De Britten Oliver Stockwell en Oscar Nilsson-Julien volgen op vier punten. Een ander Belgisch koppel, Gianluca Pollefliet/Noah Vandenbrande, bezet de derde plaats (34 punten).

Laatstgenoemd koppel vestigde tevens een nieuw baanrecord op de 500 meter met vliegende start met aflossing nadat ze afklokten in 27.876. De voorziene ploegkoers over 180 ronden werd vervangen door twee puntenkoersen, dit voor de veiligheid van de renners.

“We zijn heel tevreden met dit baanrecord. Noah Vandenbrande en ikzelf zijn eigenlijk twee echte sprinters. Vandaar dat het lukte. Wij waren beiden echt op snelheid en konden die de hele afstand vasthouden”, stelt Gianluca Pollefliet. “We zijn dinsdag zeer goed aan de Toekomstzesdaagse begonnen. Bovendien zijn we twee junioren, we hebben dus nog een enorme groeimarge. Dit is alvast een zeer grote leerschool voor ons. In de puntenkoersen zien we redelijk veel af. Maar daar word je nu eenmaal sterker van. Wij waren de eerste dag serieus onder de indruk van het evenement. Samen met Noah Vandenbrande trainde ik al zeer veel. Bovendien kennen we elkaar al een hele poos en dat zal ook wel een voordeel zijn.”