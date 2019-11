Jonge voetballers moeten verplicht naakt douchen, tot onvrede van ouders

De jeugdafdeling van Berchem Sport heeft onlangs beslist dat alle spelertjes onder hun hoede het huisreglement rechtlijnig moeten volgen. Dat betekent dat de jonge voetballers die nog geen zestien zijn, voortaan volledig naakt moeten douchen. Bij sommige spelers - en vooral hun ouders - valt die beslissing niet in goede aarde, waardoor er protest wordt gevoerd.

Sommige jonge spelers bij de jeugdafdeling van het Antwerpse Berchem Sport douchen al enkele jaren in hun zwembroek of ondergoed na een training of een match. Ze doen dat uit preutsheid, vertelt Mohamed Achahbar die al drie jaar jeugdtrainer is, aan de regionale zender ATV. “Ouders hebben schrik dat er foto’s van worden getrokken of dat de kinderen worden gepest.”

Die ouders voeren donderdagavond actie tijdens de jeugdtrainingen. Ze hopen tot een consensus te komen. Het jeugdbestuur van Berchem Sport wil voorlopig niet reageren.