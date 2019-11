Ito en Japan blijven foutloos, Cong valt in bij Vietnam

In de kwalificatiecampagne voor het WK 2022 heeft Japan Kirgizië verslagen met 0-2. Kanarie Daniel Schmidt zat als reservedoelman de hele wedstrijd op de bank. Genkenaar Junya Ito begon aan de partij en werd na 77 minuten vervangen. Dankzij de overwinning blijft Japan met 12 op 12 foutloos op kop in haar groep en staat ‘Samurai Blue’ met één been in de derde voorronde. Ook Vietnam blijft op koers voor kwalificatie voor het WK. Het klopte de Verenigde Arabische Emiraten met 1-0. Nguyen Cong Phuong mocht na 58 minuten invallen. Met 10 op 12 is Vietnam leider in groep G.