Dominique Baeyens kiest voor vertrouwde gezichten in staf Red Dragons

Eén week na zijn tijdelijke aanstelling als bondscoach van de nationale volleybalmannen heeft Dominique Baeyens zijn staf samengesteld.

Kris Eyckmans blijft één van de coaches en daar komt ook Christophe Achten bij. Achten is momenteel aan de slag als hoofdcoach bij het Duitse Rottenburg en was al enkele jaren assistent bij de Dragons onder Baeyens. Een ander vertrouwd gezicht voor de bondscoach is scout Marnix Acar. Koen Aerts blijft teammanager.

Fons Vranken, twee jaar geleden ook al bij de Dragons onder Vital Heynen, zal instaan voor de fysieke begeleiding. Zijn collega Steven Opsteijn is de kinesist voor deze campagne. Daarnaast blijven de Red Dragons samenwerken met professor Stijn Bogaerts van het UZ Leuven en het SMAC, het sportmedisch adviescentrum van de KU Leuven.

Foto: BELGA

Baeyens heeft ook een ruime groep van spelers geselecteerd voor het olympisch kwalificatietornooi in Berlijn begin januari. “Op de longlist staan nu dertig spelers”, zegt de bondscoach. “Er mogen maar veertien spelers mee naar Berlijn, maar ik vond het belangrijk om zo snel mogelijk spelers en clubs in te lichten over ons trainingsprogramma vanaf 27 december.”

Vorige week woensdag stapte Brecht Van Kerckhove op als bondscoach nadat de Red Dragons op het EK in eigen land in de achtste finales werden uitgeschakeld door Oekraïne.