In Gent heeft jeugdauteur Marc de Bel zijn 174ste boek voorgesteld, ‘De droom van Losbolle Rina’. Het hoofdpersonage kampt met diabetes type 1, een ziekte waar in België 3.200 kinderen mee kampen. De Bel wil kinderen op Werelddiabetesdag bijleren over de variant, die niet te wijten is aan overmatig snoepen.