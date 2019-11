Bestuurder omzeilt file schaamteloos via fietspad: “Asociaal en levensgevaarlijk”

Op Facebook circuleert een filmpje over een automobilist die de file op de Boomsesteenweg in Wilrijk omzeilt via het fietspad. Een zeer gevaarlijk manoeuvre dat hopelijk geen navolging krijgt. Het is niet duidelijk wanneer de beelden precies werden gemaakt en wat de gevolgen waren van het drieste manoeuvre. “Asociaal en levensgevaarlijk”, aldus Stef Willems van verkeersinstituut VIAS. “Zoiets kan niet worden getolereerd.”

Het verkeersinstituut maakt zich vooral zorgen dat dergelijke beelden andere bestuurders kunnen aanzetten om het levensgevaarlijke manoeuvre te imiteren. “Hij brengt fietsers en voetgangers in levensgevaar”, klinkt het nog.

Het is onduidelijk of de politie op de hoogte is van de beelden of er al mee aan de slag ging. Volgens het VIAS riskeert de bestuurder een boete van 174 euro voor de overtreding van derde graad. “Volgens ons zou het moeten kunnen dat politie de man bestraft aan de hand van de beelden. Ze zijn niet te betwisten.”