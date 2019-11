Ook tijdens de avondspits is er als gevolg van de stakingsactie van chauffeurs van De Lijn in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen in sommige regio’s nog beperkte hinder. Omdat directie en vakbonden donderdagmorgen een akkoord bereikten over het sociaal conflict, zal de dienstregeling vanaf vrijdag opnieuw normaal verlopen.