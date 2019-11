Kiev herhaalt: geen link tussen Amerikaanse hulp en onderzoek naar Biden

Oekraïne heeft donderdag nog eens herhaald dat er geen verband was tussen de Amerikaanse hulp voor Kiev en de vraag van de Amerikaanse president Donald Trump om een onderzoek te starten naar Joe Biden, mogelijk Trumps tegenstander bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. De nieuwe ontkenning van Kiev komt er een dag na de eerste openbare hoorzittingen in het impeachmentonderzoek. William Taylor, de hoogstgeplaatste Amerikaanse diplomaat in Oekraïne, zei daar dat Trump meer was geïnteresseerd in onderzoek naar Biden dan in Oekraïne.