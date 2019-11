Noorwegen krijgt nieuwe attractie voor wie van walvissen houdt

Noorwegen krijgt er in 2022 een architecturale parel bij: ‘The whale’, een ode aan de walvis

Het Deense architectenbureau Dorte Mandrup is geselecteerd voor de bouw van het nieuwe centrum op het Noorse eiland Andøya, op zo’n 300 kilometer ten noorden van de Noorse poolcirkel. Het eiland is gekend als een van de beste plaatsen om verschillende soorten walvissen te zien. Daarnaast is het ook de enige plaats waar je de fascinerende dieren kan zien in combinatie met een ander natuurfenomeen: het noorderlicht.

Foto: MIR

The whale ligt dichtbij het dorp Andenes en zal normaal in 2022 de deuren openen. In het gebouw staat de walvis centraal. The whale moet echter meer zijn dan enkel een walvismuseum. Het wordt ook een bezoekerscentrum en een onderzoekscentrum. Verder komen er ook expositieruimtes, een winkel en café.

Foto: MIR

Het ontwerp stelt een walvis voor. ‘De walvis lijkt uit de grond te rijzen. Het is net alsof een reus een dikke laag aarde heeft opgetild’, aldus het architectenteam. Het architecturale hoogstandje wordt volledig geïntegreerd in het robuuste natuurlandschap, mede door de golvende vorm en de natuurlijke kleuren van de materialen. Bezoekers zullen een uitzonderlijk zicht hebben over de oceaan.

Bezoekers zullen ook op het golvende dak, bedekt met stenen, kunnen wandelen.