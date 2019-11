Diest - In de Zoutstraat is ingebroken in een horecazaak. Wat er is gestolen, is niet bekendgemaakt. Ook in een school aan de Antwerpsestraat kwamen dieven over de vloer. In een school in de Groenstraat is een tablet gestolen. Aan de Turnhoutsebaan is ingebroken in het Fietspunt. De politie kreeg ook melding van diefstallen met geweld in de Omer Vanaudenhovelaan en de Bloemenlaan. Een inbraakpoging in de bibliotheek aan de Grauwzustersstraat mislukte echter.