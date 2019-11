Thierry Henry is de nieuwe coach van Montreal Impact, dat actief is in de Amerikaanse MLS. De Franse ex-topvoetballer tekende een contract voor twee seizoenen met een optie voor 2022 bij de Canadese voetbalploeg. Voor de 42-jarige ex-assistent van de Rode Duivels is het zijn eerste nieuwe trainersjob sinds hij op 24 januari aan de deur werd gezet als trainer van AS Monaco.

Thierry Henry kent de Amerikaanse voetbalcompetitie erg goed. Tussen 2010 en 2015 kwam de ex-spits van Monaco, Arsenal en FC Barcelona nog vijf seizoenen uit voor de New York Red Bulls. Nadien was hij aan de slag bij de Rode Duivels als assistent van Roberto Martinez tot hij vorig jaar de overstap maakte naar AS Monaco. Daar werd hij begin dit jaar ontslagen. Nu krijgt Henry een nieuwe kans in Canada van sportief directeur Olivier Renard, de Belgische ex-doelman die de voorbije jaren aan de slag was als sportieve baas bij KV Mechelen en Standard.

“We zijn erg blij met de komst van Henry”, zegt Renard. “Hij is jong en dynamisch, kent de MLS zeer goed en beantwoordt aan de criteria die we hadden vooropgesteld. Deze aanstelling, twee maanden voor de start van de competitie, laat ons toe om samen met hem de groep voor volgend seizoen samen te stellen.”

“Het is een eer om coach te worden van Montréal en om terug te keren naar de MLS”, zegt Thierry Henry. “Het is een competitie die ik ken en waar ik veel mooie momenten heb beleefd. Het is fantastisch om hier in Québec, met zijn enorme multiculturele erfgoed, te mogen leven. Ik heb deze club altijd in het oog gehouden en nu ben ik hier.”

Montréal Impact, de ex-club van Laurent Ciman, kende het voorbije seizoen een teleurstellende campagne. Het Canadese team werd negende in de Eastern Conference van de MLS en kon zich zo niet plaatsen voor de play-offs.

Thierry Henry wordt beschouwd als één van de beste Franse voetballers aller tijden. De gewezen aanvaller van Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona en de New York Red Bulls won nationale titels in Frankrijk, Engeland en Spanje en de Champions League in 2009 met Barcelona. Met Frankrijk werd hij in 1998 en 2000 achtereenvolgens wereld- en Europees kampioen.