Tot 40 maanden cel geëist voor plantage in Maaseiks huurhuis: 576.576 euro winst

Een koppel uit Maaseik (30 en 35 jaar) riskeert een opsluiting van veertig maanden en een geldboete van 8.000 euro omdat ze de garage van hun huurhuis sinds 2016 ter beschikking stelden voor het opstellen van een cannabisplantage van 364 planten. Vijf andere verdachten, waaronder twee spilfiguren, riskeren eveneens tot veertig maanden cel. Over elf oogsten zouden ze een winst van 576.576 euro opgestreken hebben.

