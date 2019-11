Brits luxemerk Mulberry in slechte papieren

Het Britse luxelabel Mulberry, dat een paar jaar geleden nog furore maakte met de Alexa-handtas, beleeft moeilijke tijden. Het voorbije jaar maakte het bedrijf elf miljoen pond (omgerekend 12,8 miljoen euro) verlies, ondanks pogingen om meer jongere klanten aan te spreken.

Mulberry ziet de populariteit in thuisland Groot-Brittannië aanzienlijk dalen. Het bedrijf laat weten dat de verliezen met 11 miljoen pond zijn toegenomen in de zes maanden tot 28 september, in vergelijking met 8,2 miljoen pond een jaar eerder. De omzet daalde ondanks pogingen om contact te maken met een jonger doelpubliek via een reeks optredens in pubs en handtassen, ontworpen door de voormalige Celine-ontwerper Johnny Coca.

“De consument wacht steeds meer op de koopjesperiode”, zegt CEO Thierry Andretta, die de tweede helft van het financiële boekjaar positiever inschat. Want hoewel de verkoop in het Verenigd Koninkrijk bijna twee derde van de omzet betekent, wil hij nu de internationale activiteiten vergroten om de afhankelijkheid van zijn thuismarkt te verminderen. Mulberry zal de pijlen in de nabije toekomst meer richten op de Aziatische consument. De internationale omzet steeg immers met 25 procent en in Azië alleen al met 63 procent.

Alexa-handtas

In 2011 was Mulberry nog het populairste modemerk ter wereld. Sinds de Britse ontwerpster Emma Hill het creatieve brein werd in 2008 ging het imago van het degelijke lederwarenmerk er een pak op vooruit. Hill is immers verantwoordelijk voor de it-bag van 2010, de Mulberry Alexa, genoemd naar het Britse style icoon en muze van Mulberry, Alexa Chung.