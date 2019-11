Deze praktische tips krijg je zelden als pas bevallen mama, maar heb je wel nodig

Over baby’s zijn al hele bibliotheken volgeschreven. Maar wat je nergens vond in die hele bib vol krampjes, huilbuien en groeispurtjes, was een boek over hoe het ondertussen met de mama van die baby gaat. Dat boek is er nu wel: journaliste en mama van twee Rien De Mey schreef met ‘Het is een Fase’ een praktische lifestylegids voor het eerste jaar als mama, en deelt enkele van haar haar favoriete tips.

In ‘Het is een fase’ stelt Rien De Mey de vragen – ja, ook de vragen die je misschien niet durft stellen, zoals die over urineverlies en hoe het nu verder moet down under – aan experts, zoals gynaecologen vroedvrouwen, dermatologen en psychologen. Maar net zo goed aan stylisten en visagisten, want jezelf mooi voelen is ook deel van je identiteit als vrouw en mama. En ze deelt ook tips van mama’s die de wijsheid uit de praktijk hebben gehaald, waar je echt iets aan hebt.

Een paar praktische adviezen

• “Pas bevallen? Schrijf zo veel mogelijk op, want je kunt erg vergeetachtig zijn. Het is wetenschappelijk bewezen dat vrouwen tussen dag nul en dag zeven nauwelijks iets onthouden. Denk dus niet dat je faalt omdat je even niet meer weet hoe je de baby ook weer in bad moest stoppen, terwijl de vroedvrouw het je nét uitlegde. Je bent eigenlijk een supermoeder: je brein is momenteel druk bezig met het maken van verbindingen met je kleintje.” (Tip van Elke Notebaert, vroedvrouw De Wolk)

• “Je lichaam heeft na de bevalling veel calcium nodig. Tijdens de zwangerschap haalde je lichaam calcium uit je eigen botten om die van je kindje te maken. Bij borstvoeding geef je ook nog eens veel calcium door via je melk. Het resultaat? Risico op zware osteoporose, soms zelfs erger dan tijdens de menopauze. Het is dus belangrijk dat je nu voldoende calcium opneemt. Drie eenheden per dag (bijvoorbeeld: een glas melk, een potje yoghurt, een plak kaas) zijn perfect. Als je dat niet lekker vindt of lactose-intolerant bent, neem dan een calciumsupplement. Goed nieuws: tijdens de drie maanden na het stoppen met de borstvoeding verkeert je lichaam in een ongelooflijke herstelfase. Lever je het dan voldoende calcium aan, dan kun je zelfs eindigen met sterkere botten dan voor je zwangerschap.” (tip van Els Dufraimont, gynaecoloog Imelda Ziekenhuis)

• “Luierongelukje? Was babykleertjes dan niet – zoals voorgeschreven – op dertig of veertig graden. Dat is te koud om hygiënisch te zijn. Zestig graden is perfect. De kleertjes kunnen dan alleen een héél klein beetje krimpen. Wil je dat voorkomen? Stop alle nieuwe kledingstukken een nacht in een emmer met koud water. Zo laat je de stof schrikken en zal ze fixeren, waarna ze niet meer krimpt in de warme was.” (tip van Liesbeth Verboven, poets- en vlekkenexpert bij Het Poetsbureau)

• “Vroeg gewekt door je baby? Ga dan zo snel mogelijk (samen) even naar buiten. Hoe vroeger je ’s morgens daglicht opslorpt, des te sneller de productie van het slaaphormoon melatonine op gang komt. Resultaat: je zal vroeger op de avond slaperig worden. Geef je (belangrijk!) ook telkens toe aan die slaperigheid, dan beland je na een tijdje in een slaapritme dat meer lijkt op dat van een ochtendmens. En… op dat van je vroege vogel.” (tip van Prof. Dr. Erik Franck, klinisch psycholoog en slaapexpert)

•“Keizersnede? Je litteken geneest mooier als je het masseert. Dat kan al vanaf een maand na de ingreep. Wees niet bang om het litteken aan te raken en ga niet te voorzichtig te werk: maak de huid goed los en masseer in de diepte. Je kine kan je advies geven over de juiste massagetechnieken.” (tip van Dorien Van den Bogert, postnataal kinesist en bekkenbodemtherapeut)

•Vind je dat je dik lijkt in alles? “Toon een streepje bloot. Rol bijvoorbeeld je broekspijp een slagje om, zodat je enkel zichtbaar is, stroop je mouwen (ook die van je jas) wat op om je polsen te tonen. Dat zijn je smalste punten. Profiteer ook van je decolleté. Het is het moment.” (tip van Kelli van Hees, stylist (Lily & Edie)

Meer lezen? ‘Het is een fase. Een praktische lifestylegids voor je eerste jaar als mama’ van Rien de Mey is uitgegeven bij Lannoo en kost 24.99 euro.