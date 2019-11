An Lemmens ontwerpt feestcollectie

Presentatrice An Lemmens heeft zich achter de ontwerptafel geïnstalleerd van het Belgische modemerk LolaLiza. Het resultaat is een collectie voor de feestdagen, bestaande uit vijf stuks.

De 39-jarige presentatrice heeft zich tijdens het ontwerpproces gefocust op vrouwelijke creaties met een vleugje glamour, die toegankelijk zijn voor iedereen. Omdat je volgens de blondine feest in een sexy jurk op de dansvloer, maar evenwel aan tafel bij vrienden in een comfortabel jumpsuit.

In de lijn zitten onder meer een zwarte blazerjurk, een creatie met glimmende gouden accenten en een gedecolleteerd jumpsuit met glanzende afwerking. De feestcollectie is vanaf donderdag 5 december verkrijgbaar in de geselecteerde winkels van de keten en online.

Het is niet de eerste keer dat An Lemmens een kledingcollectie ontwerpt. In 2012 creëerde ze een feestelijke reeks kleding voor de Belgische keten JBC, in samenwerking met Designers Against AIDS. Toen waren de ontwerpen geïnspireerd op retromode.