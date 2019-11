Is Martin Margiela toch nog niet klaar met de modewereld?

Tien jaar geleden trok Martin Margiela zich terug uit Maison Martin Margiela en zei hij de modewereld vaarwel. In een documentaire over zichzelf liet de mysterieuze ontwerper zich nu ontvallen dat zijn vertrek misschien toch niet helemaal definitief is.

Zijn medewerking aan de film ‘Martin Margiela: In His Own Words’ is op zich al heel bijzonder, aangezien de voormalige ontwerper van zijn label Maison Martin Margiela niet bepaald graag in de openbaarheid treedt. Dat hij daarbovenop ook nog een verrassende uitspraak over zijn mogelijke toekomstplannen deed, is mogelijk nog ongebruikelijker.

Reiner Holzemer, die de documentaire schreef, regisseerde en produceerde, vroeg hem op de man af of hij naar zijn gevoel alles al verteld had wat hij wilde vertellen in de modewereld. Daarop antwoordde de ontwerper na enkele overpeinzingen “nee”. Concretere bekendmakingen volgden hierop niet, maar dit antwoord zou wel kunnen betekenen dat de ontwerper in elk geval openstaat voor meer.

De voormalige ontwerper was in de gesprekken met Reiner Holzemer ook erg openhartig over zijn beweegreden om de modewereld de rug toe te keren. “Hoewel dit niet in de documentaire aan bod komt, vertelde Martin dat hij eigenlijk al na zijn eerste catwalkshow de handdoek in de ring wilde gooien. Het was allemaal te intens, te veel werk. Op het moment dat hij uiteindelijk stopte, na twintig jaar hard werken, had hij zo goed als geen persoonlijk leven. Het kostte hem naar eigen zeggen een volledig jaar om te herstellen.”